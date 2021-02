Basket

Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Khimki Mosca 84-74

L'AX Armani Exchange Milano supera il Khimki Mosca per 84-74 e conserva il terzo posto in classifica migliorando il proprio record a 17-9: si tratta del nuovo record societario di vittorie conquistate in una singola stagione nell'epoca dell'Eurolega moderna. Shavon Shields è top-scorer con 17 punti, seguono Gigi Datome con 15 e Sergio Rodriguez con 13 e 5 assist.

00:03:22, 11 Visualizzazioni, 37 minuti fa