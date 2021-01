Basket

Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo 90-79

L'AX Armani Exchange Milano infila la quinta vittoria consecutiva in Eurolega superando l'Olympiacos Pireo 90-79 e migliora il proprio record a 14-7, salendo al terzo posto in classifica alle spalle di Barcellona e CSKA Mosca. Kevin Punter guida con 27 punti, suo massimo in carriera, seguono Malcolm Delaney con 16 e Sergio Rodriguez con 14.

