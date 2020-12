Basket

Basket, Eurolega: Highlights: AX Armani Exchange Milano-TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz 79-84

Dopo le due vittorie della scorsa settimana a Istanbul, la marcia dell'Olimpia Milano si ferma contro il muro del Baskonia Vitoria, corsaro al Forum 84-79. Zoran Dragic segna 16 punti da grande ex, ma il canestro decisivo a 11" dalla sirena porta la firma di Pierria Henry (15). All'Olimpia, ora 9-6 in classifica, non servono i 15 punti di Kevin Punter e i 12 di Malcolm Delaney.

00:02:07, 2 Visualizzazioni, 2 ore fa