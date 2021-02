Basket

Basket Eurolega, highlights: Barcellona-Asvel 69-76

Sorpresa fino ad un certo punto al PalauBlaugrana dove la capolista Barcellona, in attesa di Pau Gasol, cade sotto i colpi di un solidissimo Asvel Villeurbane per 76-69 nel Round 26. La squadra di TJ Parker si conferma una delle formazioni più in forma, centra la sesta vittoria di fila, la settima nelle ultime otto gare, e sale a 12-14 di record.

00:02:19, 5 Visualizzazioni, 28 minuti fa