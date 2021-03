Basket

Basket, Eurolega, highlights: Barcellona-Baskonia 71-57

45° compleanno con vittoria per coach Sarunas Jasikevicius. Il suo Barcellona non fa sconti e, tra le mura amiche del Palau Blaugrana, regola il TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz (71-57). In una sfida caratterizzata da ampi parziali, per entrambi i club, Nikola Mirotic piazza una doppia-doppia (18 e 10 rimbalzi) che risulterà decisiva. Schiacciatona dell'anno per Adam Hanga.

