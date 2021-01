Basket

Basket, Eurolega, highlights: Barcellona-Valencia 89-72

Il Barcellona di coach Sarunas Jasikevicius spazza via il Valencia (89-72) tra le mura amiche del Palau Blaugrana e interrompe così una striscia di 3 k.o. consecutivi in EuroLega. Grande prova corale del club catalano, che torna a mostrare la granitica difesa che tanto aveva già impressionato in questa stagione, e vince molto bene nonostante le assenze (Brandon Davies e Nikola Mirotic).

00:02:18, 0 Visualizzazioni, 22 minuti fa