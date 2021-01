Basket

Basket, Eurolega, highlights: Barcellona-Zenit S. Pietroburgo 85-81

5° successo consecutivo per il Barcellona di coach Jasikevicius, che prima domina (trovando anche il +19) e poi controlla la rimonta dello Zenit S. Pietroburgo (16-31 il parziale del 4° quarto). Protagonista assoluto Brandon Davies, tornato ad altissimi livelli (18 punti), mentre Nick Calathes chiude con 12 assist. Allo Zenit non bastano 5 giocatori in doppia cifra e Andrey Zubkov (5/6 da 3).

