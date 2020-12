Basket

Basket, Eurolega, highlights: Baskonia-Maccabi 63-67

2° successo consecuivo in EuroLega per il Maccabi Playtika Tel Aviv, capace di espugnare con autorità la Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz. Protagonisti Othello Hunter (12 e 5 rimbalzi) e Tyler Dorsey (15+5). Al TD Systems Baskonia non basta un'altra grande serata di Achille Polonara, autore di 15 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate.

00:02:18, 62 Visualizzazioni, Ieri A 23:25