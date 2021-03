Basket

Basket Eurolega, highlights: Baskonia-Olympiacos 91-66

Quinta vittoria in fila per il TD Systems Baskonia che travolge 91-66 l'Olympiacos nel Round 27, bissa il successo dell'andata al Pireo e resta in piena corsa per i playoff. La squadra di Dusko Ivanovic si porta a 14-13 di record al pari di Valencia al decimo posto ed è a due successi di distanza da Fenerbahce e Real Madrid, ottava e settima rispettivamente.

