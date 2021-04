Basket

Basket Eurolega, highlights: Bayern Monaco-Zalgiris 71-70

Missione compiuta per il Bayern Monaco che centra un traguardo storico, quello di essere il primo club tedesco a centrare i playoff di Eurolega! Un obiettivo conquistato in modo tutt'altro che semplice, battendo in volata 71-70 lo Zalgiris Kaunas già eliminato nel Round 33, il penultimo della stagione regolare.

00:02:19, un' ora fa