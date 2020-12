Basket

Basket Eurolega, highlights: CSKA-Anadolu Efes 100-65

Devastante prova del CSKA che a Mosca asfalta 100-65 l'Anadolu Efes in quello che doveva essere il big match del Round 14 di Eurolega. I russi conquistano la nona vittoria di fila, l'11esima complessiva, e non danno scampo alla formazione di Ergin Ataman, al terzo ko nelle ultime quattro uscite e all'undicesima sconfitta in dodici partite a Mosca.

00:02:19, 3 Visualizzazioni, 2 ore fa