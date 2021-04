Basket

Basket Eurolega, highlights: CSKA-Fenerbahce 92-76

La serie di playoff sulla carta più incerta si apre col successo del CSKA Mosca per 92-76 sul Fenerbahce facendo valere il fattore campo in gara 1. Una partita ben più combattuta di quanto non dica il risultato finale visto che i turchi, senza l'infortunato Vesely e con Pierre, Eddie, Dixon, Ulanovas e coach Kokoskov fermati dal Covid, restano a galla praticamente fino a 5' dal termine.

00:02:12, un' ora fa