Basket

Basket, Eurolega, highlights: CSKA Mosca-ASVEL 88-70

Il CSKA Mosca supera l'LDLC ASVEL Villeurbanne (88-70) e sigilla il 2° posto in classifica. Fondamentali le prestazioni di Iffe Lundberg (23 e 4 assist) e Micheal Eric (21+9 rimbalzi). Nonostante una stagione travagliata, la squadra di coach Itoudis centra un posizionamento comunque ottimo in ottica Playoffs, aspettando ora la settima classificata per giocarsi la serie al meglio delle 5 partite.

00:03:27, un' ora fa