Basket, Eurolega: Highlights: CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano 76-84

L'AX Armani Exchange Milano spezza un altro tabù superando il CSKA Mosca dopo 11 anni di astinenza: il successo per 84-76 alla Megasport Arena vale anche il secondo posto in classifica (19-10) con sorpasso ai danni della stessa squadra russa. Kevin Punter è MVP di serata con una prestazione da 32 punti (massimo in carriera in Eurolega). I playoff sono distanti ora una sola vittoria.

00:03:26, 13 minuti fa