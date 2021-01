Basket

Basket, Eurolega, highlights: CSKA Mosca-Bayern Monaco 66-69

La prima volta non si scorda mai! Il Bayern Monaco supera il CSKA Mosca per la prima volta nella sua storia in EuroLega. Grande rimonta della squadra di coach Trinchieri, sotto di 10 (60-50) a fine 3° quarto e capace di concedere solo 6 punti nell'ultima frazione a un CSKA a tratti irriconoscibile. Wade Baldwin IV (22) MVP, ma ottimi anche Dennis Seeley e Jalen Reynolds.

