Basket, Eurolega, highlights: CSKA Mosca-Khimki Mosca 97-72

Derby moscovita praticamente senza storia, col CSKA Mosca che ci mette 10' per surclassare il Khimki (97-72) e assicurarsi il fattore campo nei prossimi Playoffs. La squadra di coach Itoudis, pur senza Mike James, non dà scampo agli ospiti, trovando in Michael Eric (14+5 rimbalzi) e Johannes Voigtmann (16+9) i mattatori del match.

00:03:34, 2 ore fa