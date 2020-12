Basket

Basket, Eurolega, highlights: CSKA Mosca-Olympiacos 80-61

7° successo consecutivo in EuroLega per il CSKA Mosca, che travolge un irriconoscibile Olympiacos (80-61). Mike James protagonista come sempre, grazie a una prova da 16 punti, 7 rimbalzi e 7 assist.

00:03:24, 4 Visualizzazioni, 2 ore fa