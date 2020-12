Basket

Basket, Eurolega, highlights: Efes-Asvel 72-68

Nel recupero del 5° turno di EuroLega, l'Anadolu Efes Istanbul supera, non senza fatica, l'ASVEL Villeurbanne, pur in una sfida condotta nel punteggio per oltre 33'. A togliere le castagne dal fuoco per coach Ataman è il solito Shane Larkin: il fenomeno statunitense, seppur ancora non al meglio della condizione, realizza le penetrazioni che valgono la vittoria. Gran prova anche di Vasiljie Micic.

