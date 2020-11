Basket

Basket Eurolega, highlights: Efes-Bayern Monaco 71-74

Il Bayern Monaco non si ferma più, vince in rimonta 74-71 contro l'Anadolu Efes nel Round 9 di Eurolega e conquista la settima vittoria, confermando il secondo posto in classifica. Per la squadra di Andrea Trinchieri è il secondo colpo stagionale a Istanbul dopo quello contro il Fenerbahce, sempre in rimonta: decisivo il 24-14 dell'ultimo periodo.

