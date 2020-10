Basket

Basket Eurolega, highlights: Efes-Fenerbahçe 71-80

No Shane Larkin, no party per l'Anadolu Efes in questo avvio di Eurolega 2020-21. La dominatrice della passata stagione fino allo stop per la pandemia, perde per la seconda settimana in fila in casa, stavolta per 80-71 contro i "cugini" del Fenerbahce Beko che bissano il successo dell'esordio contro la Stella Rossa.

