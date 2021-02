Basket

Basket, Eurolega: Highlights: FC Barcellona-Anadolu Efes Istanbul 86-88

L'Anadolu Efes Istanbul espugna il Palau Blaugrana per 88-86 e prosegue la risalita verso la zona playoff infilando la quinta vittoria nelle ultime sei gare. Vasilije Micic realizza 26 punti, seguito dai 19 di Shane Larkin. Il Barcellona vede spezzarsi una striscia di 6 successi in fila ma mantiene il primato in classifica.

