Basket

Basket, Eurolega: Highlights: FC Barcellona-Zalgiris Kaunas 86-62

Il Barcellona (18-7) si rialza dopo la sconfitta della scorsa giornata contro l'Anadolu Efes Istanbul regolando in maniera netta lo Zalgiris Kaunas (13-11) per 86-62. Nella squadra di coach Jasikevicius spiccano i 19 punti a testa di Pierre Oriola (career-high in Eurolega) e Cory Higgins.

00:02:19, 8 Visualizzazioni, un' ora fa