Basket, Eurolega: Highlights: FC Bayern Monaco-AX Armani Exchange Milano 85-79

BASKET, EUROLEGA - Il Bayern Monaco riapre la serie playoff conquistando la prima vittoria sull'AX Armani Exchange Milano, battuta 85-79 all'Audi Dome. Fatale per l'Olimpia un doppio parziale di 14-0 accusato alla fine del primo e all'inizio del terzo periodo. Vladimir Lucic è MVP con 27 punti. Venerdì si resta a Monaco per gara-4, alle ore 20.45, in LIVE-Streaming su Eurosport Player.

00:02:18, 24 minuti fa