Basket

Basket, Eurolega, highlights: FC Bayern Monaco-CSKA Mosca 81-89

Non si ferma la corsa europea del CSKA Mosca, che espugna l'Audi Dome di Monaco di Baviera per 89-81. Nikola Milutinov (18 punti e 12 rimbalzi) e il solito Mike James (25 punti), trascinano il club moscovita al 5° successo consecutivo. Per il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri arriva lo stop dopo un filotto positivo di 3 vittorie.

00:02:19, 2 Visualizzazioni, 26 minuti fa