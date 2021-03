Basket

Basket, Eurolega: Highlights: FC Bayern Monaco-Panathinaikos Opap Atene 76-71

Il Bayern Monaco festeggia il sesto successo nelle ultime sette partite e sale al terzo posto in classifica (18-10) a scapito dell'Olimpia Milano. Wade Baldwin gioca una gara straordinaria realizzando 27 punti (due in meno del suo career-high), spalleggiato da un concreto Vladimir Lucic (14 punti con 3 triple). Al Panathinaikos, scivolato ora a 9-17, non servono i 14 punti di Mario Hezonja.

00:02:17, 2 ore fa