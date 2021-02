Basket

Basket Eurolega, highlights: Fenerbahce-Alba Berlino 89-84

E sono dieci, dieci vittorie in fila del Fenerbahce che batte non senza soffrire 89-84 l'Alba Berlino nel Round 25 ma si conferma la squadra più calda dell'Eurolega. La pausa non ferma la squadra di Igor Kokoskov che deve lottare fino alla fine per avere la meglio della formazione di Aito e salire a 15-10 di record, in piena zona playoff.

