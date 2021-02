Basket

Basket Eurolega, highlights: Fenerbahce-Anadolu Efes 74-106

Autentica prova di forza, da squadra da Final Four, dell'Anadolu Efes che domina il derby di Istanbul distruggendo il Fenerbahce a domicilio 106-74 nel round 26. La squadra di Ataman ferma così la striscia di 10 vittorie di fila dei gialloblu, infligge loro il primo ko del 2021 e di fatto li aggancia a 15 successi in classifica (l'Efes ha una gara in meno, ndr).

