Basket, Eurolega: Highlights: Fenerbahçe Beko Istanbul-AX Armani Exchange Milano 71-79

L'AX Armani Exchange batte il Fenerbahçe a Istanbul per la seconda volta nell'epoca dell'Eurolega moderna, bissando il grande successo delle Top 16 del 2014: l'Olimpia migliora il proprio record a 8-5 e risale al quarto posto in classifica. Zach LeDay guida i biancorossi con 15 punti e 6 rimbalzi, mentre Gigi Datome, tornato da grande ex, ne aggiunge 10 dalla panchina.

