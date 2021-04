Basket

Basket Eurolega, highlights: Fenerbahce-CSKA 68-85

Missione compiuta per il CSKA Mosca che vince anche gara 3 ad Istanbul contro il Fenerbahce, si impone 85-68, chiude la serie 3-0 ed è la prima squadra a conquistare il pass per la Final Four di Eurolega a Colonia.

00:02:19, 11 minuti fa