Basket, Eurolega, highlights: Fenerbahce-Olympiacos 84-77

Dopo 3 sconfitte consecutive, il Fenerbahce BEKO Istanbul ritorna alla vittoria in EuroLega e lo fa superando l'Olympiacos Pireo (84-77). Jan Vesely MVP grazie a una prova a 360° (17 punti, 4 rimbalzi e 5 assist), mentre Marko Guduric - rientrato al club turco dopo l'esperienza NBA - non esordisce nel migliore dei modi (2/9 al tiro), pur facendo buone cose in difesa.

