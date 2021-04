Basket

Basket Eurolega, highlights: Fenerbahce-Real Madrid 67-93

Il Real Madrid si prende di forza il posto nei playoff di Eurolega vincendo in maniera esagerata ad Istanbul contro il Fenerbahce nel Round 34, l'ultimo di regular season. I padroni di casa, già certi dei playoff, erano comunque in corsa per il quarto posto che vale il fattore campo ma sostanzialmente sono stati travolti dalla maggior "garra" dei blancos.

00:02:15, 27 minuti fa