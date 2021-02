Basket

Basket, Eurolega, highlights: Fenerbahce-Zenit 92-84

9° successo consecutivo per il Fenerbahce BEKO Istanbul che, tra le mura amiche, regola anche lo Zenit S. Pietroburgo grazie allo show di Nando De Colo (24 e 7 assist). Marko Guduric si conferma ancora talismano per il club turco: dal suo ritorno in gialloblu, il Fenerbahce è imbattuto (9-0), mentre prima vantava un record di 5-10. Allo Zenit non basta un Will Thomas da 21 punti.

