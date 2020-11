Basket

Basket Eurolega, highlights: Khimki-Anadolu Efes 77-105

L'Anadolu Efes riscatta lo scivolone casalingo contro il Bayern Monaco vincendo in maniera molto larga a Mosca contro il Khimki nel Round 10 di Eurolega. Per la squadra di Ergin Ataman è il quinto successo stagionale e il quarto di fila in sei confronti con i russi: match deciso a cavallo dell'intervallo da un break di 16-3 per gli ospiti.

