Basket Eurolega, highlights: Khimki-Fenerbahce 76-107

Risultato scontato a Mosca dove il Fenerbahce, reduce da sette vittoria in fila, asfalta nel Round 23 di Eurolega il Khimki, fanalino di coda con quattordici sconfitte di fila. Il match resta in equilibrio per circa un quarto e mezzo, poi la squadra di Kokoskov dilaga, i padroni di casa rinunciano totalmente al confronto, e così i turchi dilagano arrivando anche a +35 nei minuti conclusivi.

