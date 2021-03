Basket

Basket, Eurolega, highlights: Khimki-Zenit 70-91

Dopo 3 k.o. consecutivi, lo Zenit S. Pietroburgo rialza la testa superando nettamente il Khimki Mosca. Il club moscovita è sempre più alla deriva, non tanto per la quarta sconfitta di fila, quanto per una stagione veramente di basso profilo. Difficile trovare un MVP tra le file della squadra di coach Pascual, che tira col 58% da 2 e il 54% da 3.

00:03:29, un' ora fa