Basket, Eurolega: Highlights: LDLC Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano 78-69

La striscia vincente dell'Olimpia si ferma nella trasferta di Lione: Milano cade 78-69 contro l'Asvel e scivola a 15-8 in classifica, perdendo la chance di salire al secondo posto in solitaria. Decisivo un quarto periodo da 26-13 per la formazione francese, che ribalta così il +10 cui era balzata la stessa Milano alla metà del terzo quarto.

