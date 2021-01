Basket

Basket Eurolega, highlights: Maccabi-Baskonia 91-82

Pronto riscatto per il Maccabi Tel Aviv che batte 91-82 il Baskonia nel Round 20 di Eurolega e si mette alle spalle il ko di due giorni fa patito in overtime contro l'Olympiacos, sempre in casa. La formazione di Sfairopoulos porta il proprio record a 9-11, lo stesso dei baschi battuti anche all'andata alla Fernando Buesa Arena.

00:02:14, 2 Visualizzazioni, 22 minuti fa