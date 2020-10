Basket

Basket Eurolega, highlights: Maccabi-Fenerbahçe 65-75

Terza vittoria stagionale e terza vittoria in quel di Tel Aviv nell'Eurolega recente per il Fenerbahce che supera a domicilio il Maccabi 75-65 e ferma una striscia negativa di tre sconfitte. Spicca la prova del veterano Ali Muhammad, 17 punti con 5 su 6 dall'arco in 20', i 13 di De Colo, gli 11 con 3 su 3 da tre di Jarell Eddie e gli 8 punti con 4 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate di Jan Vesely.

