Basket Eurolega, highlights: Maccabi-Khimki 92-62

Il Maccabi Tel Aviv chiude la sua stagione europea in casa travolgendo 92-62 il Khimki nel recupero del Round 24 e regala così una piccola gioia al proprio pubblico. Gli israeliani hanno sei giocatori in doppia cifra, spiccano Wilbekin e Zizic con 13 punti. Per i russi 21 di Mickey e 17 di McCollum.

00:02:19, un' ora fa