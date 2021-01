Basket

Basket Eurolega, highlights: Maccabi-Real Madrid 86-84

Fuochi d'artificio a Tel Aviv dove il Maccabi supera in volata 86-84 il Real Madrid nel Round 21 di Eurolega, un match in cui le due squadre tirano con percentuali altissime (60% da due per gli israeliani, 64% per i blancos) e infilano 22 triple sulle 50 complessive tentate.

