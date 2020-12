Basket

Basket Eurolega, highlights: Maccabi-Stella Rossa 81-76

Dopo tre sconfitte di fila, l'ultima in casa in overtime contro Milano, ritrova il successo il Maccabi Tel Aviv che fra le mura amiche supera 81-76 la Stella Rossa Belgrado, arrivata a sua volta a tre ko di fila e raggiunta dagli israeliani in classifica con un record di 4-8.

