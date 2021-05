Basket

Basket Eurolega, highlights: Milano-Bayern Monaco 92-89

L'AX Armani Exchange Milano supera il Bayern Monaco 92-89 nella decisiva gara-5 della serie playoff e torna alle Final Four dopo 29 anni di assenza. Shavon Shields è MVP con 34 punti (massimo in carriera) e il tiro libero decisivo a 6" dalla sirena, seguono Malcolm Delaney con 16 e Kyle Hines con 12. L'Olimpia sfiderà il Barcellona per un posto in finale.

00:02:19, 38 minuti fa