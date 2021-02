Basket

Basket Eurolega, highlights: Milano-Maccabi 87-68

Senza LeDay e Brooks ma con il ritorno di Micov e il morale molto alto per la vittoria della Coppa Italia nella Final Eight conclusa domenica scorsa, l'AX Armani Exchange Milano ritrova il palcoscenico di Eurolega e lo onora alla grande, come spessissimo quest'anno, con una vittoria netta e convincente per 87-68 contro il Maccabi Tel Aviv nel Round 25.

00:02:19, 0 Visualizzazioni, 13 minuti fa