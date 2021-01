Basket

Basket, Eurolega, highlights: Olympiacos-Barcellona 74-76

6° successo consecutivo per il Barcellona di coach Jasikevicius, che espugna anche il Pireo, parquet dell'Olympiacos, ma non senza patemi. Il finale è thrilling, coi Reds di Atene che hanno 3 volte il tiro per forza l'overtime: 2 volte lo sbagliano, 1 invece lo realizzano (autore Georgios Printezis) ma a tempo ormai scaduto. Nick Calathes MVP (12 e 7 assist).

00:04:02, 6 Visualizzazioni, 26 minuti fa