Basket Eurolega, highlights: Olympiacos-Baskonia 76-90

Vittoria di prestigio per il Baskonia che si impone al Pireo contro l'Olympiacos 90-76 nel Round 11 e centra il quinto successo stagionale in 10 gare, il terzo nelle ultime 4 uscite. Per la squadra di Ivanovic, reduce dal ko interno con lo Zenit, il modo migliore per riscattarsi e rilanciarsi.

