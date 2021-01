Basket

Basket Eurolega, highlights: Olympiacos-Bayern Monaco 84-82

Il Pireo rimane tabù per il Bayern Monaco che perde in volata 84-82 contro l'Olympiacos nel Round 18 di Eurolega. I bavaresi portano il loro record a 11-7, soprattutto incappano nel quarto ko di fila in trasferta e continuano la tradizione negativa sul campo dei biancorossi di Atene, quattro sconfitte in altrettante trasferte.

