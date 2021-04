Basket

Basket, Eurolega, highlights: Olympiacos-Khimki Mosca 82-75

L'Olympiacos Pireo chiude con un successo la propria EuroLega, ringraziando soprattutto la grande prova personale di Sasha Vezenkov (20+11 rimbalzi). 30° k.o. in 34 partite per un Khimki Mosca sempre più dismesso, in cui riesce comunque a brillare l'individualità di Errick McCollum (17+7 assist).

00:02:18, un' ora fa