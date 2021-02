Basket

Basket Eurolega, highlights: Olympiacos-Panathinaikos 77-88

Il derby di Atene è del Panathinaikos che supera in trasferta l'Olympiacos 88-77 nel Round 24 di Eurolega e ribalta il -7 patito all'andata a OAKA. E' la nona vittoria stagionale per i "greens", la seconda di fila e la erza in quattro partite col nuovo allenatore Oded Kattash.

