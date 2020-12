Basket

Basket Eurolega, highlights: Olympiacos-Valencia 85-96

Impresa di Valencia che batte l'Olympiacos e conquista la prima vittoria al Pireo dal 2003, chiudendo una striscia di 9 sconfitte di fila sul campo dei biancorossi di Atene. Secondo successo in fila per i Taronja che si portano sul 9-5 di record mentre per i "Reds" si chiude una serie di due successi (a Barcellona e a Belgrado) e scendono a 7-6.

