Basket, Eurolega, highlights: Panathinaikos-Khimki 94-78

14° k.o. consecutivo per il Khimki Mosca, che incassa la sconfitta anche sul parquet di O.A.K.A. contro il Panathinaikos OPAP Atene. Protagonista tanto assoluto, quanto inatteso, Konstantinos Mitoglou: per il lungo serata da sogno, con career-highs per punti (29) e valutazione (42). Bene anche Nemanja Nedovic (21 e 5 assist). Jordan Mickey migliore del Khimki (25 e 7 rimbalzi).

